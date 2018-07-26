Прямой эфир
  • Главная страница
  • Новости
  • Общество
  • Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси о ситуации в Латвии: мы верим – наша авиация выполнит задачу по ликвидации пожаров

Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси о ситуации в Латвии: мы верим – наша авиация выполнит задачу по ликвидации пожаров

26 июля 2018 18:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Вертолет МЧС Беларуси прибыл в Латвию для помощи в тушении лесных пожаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси о ситуации в Латвии: мы верим – наша авиация выполнит задачу по ликвидации пожаров-1

Ми-8 может забирать почти из любого водоема две с половиной тонны воды. Площадь лесных и торфяных пожаров в Валдгалской волости превышает тысячу гектаров. Минск откликнулся на просьбу о помощи правительства Латвии. Хотя здесь ждали в первую очередь поддержки со стороны ЕС. Однако свободных вертолетов сейчас там нет. Лесные пожары бушуют и тушат в разных уголках континента.

Вертолёт МЧС Беларуси отправился в Латвию для тушения лесных пожаров

Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси о ситуации в Латвии: мы верим – наша авиация выполнит задачу по ликвидации пожаров-4

Александр Худолеев, первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Расположение водоисточников для того, чтобы успешно справиться с задачей. Мы верим в то, что наша авиация окажет содействие и выполнит задачу по ликвидации пожаров в Латвии.

Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси о ситуации в Латвии: мы верим – наша авиация выполнит задачу по ликвидации пожаров-7

У авиации МЧС Беларуси большой опыт работы в сложных условиях. Они оказывали помощь в усмирении огненной стихии в Турции, Греции и России.

# Международное сотрудничество # общество # Александр Худолеев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Что было: 5 фактов признания Беларуси IT-раем/ В Беларуси будет «Деревня будущего»
26 июля 2018 16:54

Что было: 5 фактов признания Беларуси IT-раем/ В Беларуси будет «Деревня будущего»

Кочанова о кодексе госслужащих: Будет создана рабочая группа, в которую войдут представители не из числа госслужащих
26 июля 2018 14:49

Кочанова о кодексе госслужащих: Будет создана рабочая группа, в которую войдут представители не из числа госслужащих

Шорец: Если будет открыт прямой рейс Шанхай – Минск, это будет прорывом в наших двусторонних отношениях
26 июля 2018 14:11

Шорец: Если будет открыт прямой рейс Шанхай – Минск, это будет прорывом в наших двусторонних отношениях