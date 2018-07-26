Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси о ситуации в Латвии: мы верим – наша авиация выполнит задачу по ликвидации пожаров

Новости Беларуси. Вертолет МЧС Беларуси прибыл в Латвию для помощи в тушении лесных пожаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ми-8 может забирать почти из любого водоема две с половиной тонны воды. Площадь лесных и торфяных пожаров в Валдгалской волости превышает тысячу гектаров. Минск откликнулся на просьбу о помощи правительства Латвии. Хотя здесь ждали в первую очередь поддержки со стороны ЕС. Однако свободных вертолетов сейчас там нет. Лесные пожары бушуют и тушат в разных уголках континента. Вертолёт МЧС Беларуси отправился в Латвию для тушения лесных пожаров

Александр Худолеев, первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Расположение водоисточников для того, чтобы успешно справиться с задачей. Мы верим в то, что наша авиация окажет содействие и выполнит задачу по ликвидации пожаров в Латвии.