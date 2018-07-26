Вертолёт МЧС Беларуси отправился в Латвию для тушения лесных пожаров

Новости Беларуси. Ми-8 оборудован так, что может забирать две с половиной тонны воды почти из любого водоема и сбрасывать их на очаг возгорания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Площадь пожара в Валдгалской волости превышает тысячу гектаров. Минск откликнулся на просьбу о помощи правительства Латвии. В первую очередь здесь ждали поддержки со стороны ЕС, но свободных вертолётов сейчас попросту нет.