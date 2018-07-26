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Вертолёт МЧС Беларуси отправился в Латвию для тушения лесных пожаров

26 июля 2018 12:04
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Новости Беларуси. Ми-8 оборудован так, что может забирать две с половиной тонны воды почти из любого водоема и сбрасывать их на очаг возгорания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вертолёт МЧС Беларуси отправился в Латвию для тушения лесных пожаров-1

Площадь пожара в Валдгалской волости превышает тысячу гектаров. Минск откликнулся на просьбу о помощи правительства Латвии. В первую очередь здесь ждали поддержки со стороны ЕС, но свободных вертолётов сейчас попросту нет.

Вертолёт МЧС Беларуси отправился в Латвию для тушения лесных пожаров-4

У авиации МЧС Беларуси большой опыт тушения пожаров в сложных условиях. Они оказывали помощь в усмирении огненной стихии в Турции, Греции и России.

# Международное сотрудничество # общество # Фотофакт

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