Трамвайную ветку в сторону железнодорожного вокзала закроют на реконструкцию

Новости Беларуси. Вновь остановка на линии. Трамвайную ветку в сторону вокзала закроют на реконструкцию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Вновь остановка на линии. Трамвайную ветку в сторону вокзала закроют на реконструкцию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Работы могут начать уже первого марта. Реконструкция пройдет в два этапа: от Ульяновской и Первомайской до разворотного кольца на площади Мясникова.
А стук колес, как обещают специалисты, после реконструкции станет не таким громким. Применят чешскую технологию – эластичное крепление рельс без шпал на бетонное основание. Средства на реализацию проекта уже выделены.