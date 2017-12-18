Трамвайную ветку в сторону железнодорожного вокзала закроют на реконструкцию

Новости Беларуси. Вновь остановка на линии. Трамвайную ветку в сторону вокзала закроют на реконструкцию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Работы могут начать уже первого марта. Реконструкция пройдет в два этапа: от Ульяновской и Первомайской до разворотного кольца на площади Мясникова.