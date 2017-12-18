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4,5 миллиарда рублей потратит Беларусь на строительство жилья в 2018

18 декабря 2017 17:12
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Новости Беларуси. В пакете бюджетных законопроектов на 2018 год и волнующая многих статья расходов на строительство жилья. Речь идет о 4 миллионах квадратных метров на общую сумму 4,5 миллиарда рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Источниками финансирования будут собственные средства граждан и организаций, а также кредитные ресурсы банков.

В республиканском бюджете на финансирование расходов по строительству жилья предусмотрено почти 530 миллионов рублей. Из них на создание энергетической инфраструктуры к жилью – 98 миллионов, субвенций областям на строительство инженерных сетей – почти 100 миллионов рублей. В остальной части это расходы бюджета на компенсацию потерь банкам по льготному кредитованию, финансовую помощь в погашении льготных кредитов молодым и многодетным семьям и субвенции на погашение кредитов областями по инфраструктуре.

Больше новостей экономики за 18 декабря здесь.

# общество # Государственная политика в области жилищного строительства

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