Заменит ли искусственный интеллект журналистов? Мнение

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ: Тексты писать вместо нас искусственный интеллект будет или нет?

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Татьяна Солодовникова, заведующая кафедрой международной журналистики факультета журналистики Белорусского государственного университета:

Какие-то будет, сейчас уже пишет. Многие студенты сегодня активно используют ИИ для написания дипломных и курсовых. Мы это видим, замечаем. Качество текстов, написанных искусственным интеллектом и человеком, который имеет высокий уровень и достаточную подготовку для написания журналистских текстов, отличается. Тексты, порожденные человеком, который готов к написанию таких текстов, имеют уровень гораздо выше. ИИ не заменит. Есть творческие профессии. Профессию журналиста не заменит искусственный интеллект никогда, потому что есть много иррациональных и креативных подходов, моделей поведения.

Григорий Азаренок:

А если он разовьется так, что сможет и Познера повторить, и кого угодно?

Татьяна Солодовникова:

Вы правильно сказали: повторить. Это имитация. Искусственный интеллект имитирует человека, но он не порождает новое. Это иллюзия того, что он порождает. Он имитирует на основе того, что уже было создано.