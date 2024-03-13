Дворец Независимости посетили воспитанники Ивенецкого дома-интерната

Новости Беларуси. Дворец Независимости вновь встречает гостей. Возможность побывать в залах, где проходят важнейшие встречи и совещания, в этот раз выпала воспитанникам и выпускникам Ивенецкого дома-интерната, а также участникам различных социальных программ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди них – студенты университета физической культуры и учащиеся центра олимпийской подготовки по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта. Ребята прониклись атмосферой главной политической площадки страны. О ярких эмоциях и впечатлениях – в материале Татьяны Сидоренко.

Зал торжественных церемоний. Именно с него начинается знакомство со Дворцом Независимости. Он самый вместительный и рассчитан на тысячу человек. Здесь витает особая атмосфера: проходят наиболее знаковые мероприятия с участием главы государства. В том числе дважды состоялась инаугурация Президента. А еще звучат аплодисменты в честь лучших спортсменов, одаренной молодежи, здесь поздравляют выпускников страны, проходят балы.

Екатерина Заховаева, учащаяся РЦОП по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта:

Мне здесь очень приятно находиться, очень трепетно и хочется повальсировать.