Азарёнок: польский экстремистский канал уничтожен! 30 лет борьбы с Лукашенко. И всё в унитаз!

30 лет борьбы с Беларусью и бесславный финал. Новое польское правительство фактически закрывает польский террористический и экстремистский канал, созданный для дискредитации нашей страны. Что к этому привело и какая судьба ждет бесславного руководителя этой террористической информационной мусорки – в авторской рубрике Григория Азаренка «Тайные пружины политики».

Григорий Азаренок, СТВ:

Польский экстремистский, террористический и просто вонючий канал «Белсат» разгромлен, уничтожен. 30 лет борьбы с Лукашенко. Целая жизнь. Целое поколение. И все в унитаз. В утиль. В сортир. На дно. А хозяйка притона и борделя выставлена на улицу. Шлюшки разбегаются, а денег осталось на небольшой запой. Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте. Сначала напомним веселую историю из далекого 2018-го. О, где тот ваш 2018-й. Няма таго, што раньш было. І вас няма. І не будзе. Ну да ладно.

Польская Дуда тогда поехала поклоняться хозяевам. И там гость сфоткался с Дональдом Трампом прямо в Овальном кабинете. Но фото вышло таким, что суровый Трамп величественно восседает в кресле, а Дуда стоит раком с дебильной лакейской улыбкой. Если бы Дональд сказал, Дуда бы и под стол вслед за Моникой Левински полезла бы. Но у Дональда Мелания посимпатичнее.

Но был такой сотрудник на подлом, вонючем «Белсате» – змагар Иван Шило. Он опубликовал это фото с ехидной подписью: «Слева – президент Польши». Матка боска, что тут пачалося! Гвалт, ор, крики. Директорка Агнешка немедленно объявила Ивану, что у него «проблема с пониманием того, что такое лояльность к работодателю», а встреча американского пана с марионеткой – «это одна из немногих тем, которые не являются поводом для шуток сотрудников «Белсата». Понял?». Курва бобер, якэ быдло, курва вайна.