Проблема с отчуждением жилья от застройщиков из недружественных стран решена указом Президента

В Беларуси скорректированы вопросы отчуждения имущества лиц из недружественных стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко. Документ вносит некоторые дополнения к ранее существовавшим нормам. Он должен обеспечить дальнейшее стабильное функционирование нашей экономики. В частности, принятым указом Президента в интересах наших граждан решен вопрос регистрации права собственности на жилье от иностранных застройщиков.

Владимир Наумович, заместитель министра экономики Беларуси:

Иностранные застройщики, которые занимались строительством на территории республики, смогут отчуждать создаваемые ими объекты жилищного строительства, объекты недвижимости в пользу физлиц в упрощенном порядке без получения соответствующего разрешения Совета министров и уплаты 25 % взноса. Таким образом данная проблематика для физлиц, которые покупают жилье, будет решена.

Вопрос о необходимости внесения таких изменений обсуждался в январе на совещании Президента с руководством Совета министров.