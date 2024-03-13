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Проблема с отчуждением жилья от застройщиков из недружественных стран решена указом Президента

13 марта 2024 17:26
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В Беларуси скорректированы вопросы отчуждения имущества лиц из недружественных стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проблема с отчуждением жилья от застройщиков из недружественных стран решена указом Президента-1

Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко. Документ вносит некоторые дополнения к ранее существовавшим нормам. Он должен обеспечить дальнейшее стабильное функционирование нашей экономики. В частности, принятым указом Президента в интересах наших граждан решен вопрос регистрации права собственности на жилье от иностранных застройщиков.

Проблема с отчуждением жилья от застройщиков из недружественных стран решена указом Президента-4

Владимир Наумович, заместитель министра экономики Беларуси:
Иностранные застройщики, которые занимались строительством на территории республики, смогут отчуждать создаваемые ими объекты жилищного строительства, объекты недвижимости в пользу физлиц в упрощенном порядке без получения соответствующего разрешения Совета министров и уплаты 25 % взноса. Таким образом данная проблематика для физлиц, которые покупают жилье, будет решена.

Вопрос о необходимости внесения таких изменений обсуждался в январе на совещании Президента с руководством Совета министров.

# Закон # общество # Александр Лукашенко

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