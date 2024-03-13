Новые органы на 3D-принтере? Вот как ИИ используют в белорусской медицине

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.
Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.
Александр Воробьев, младший научный сотрудник лабораторий онкопатологии головы и шеи с группой онкопатологии центральной нервной системы РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова:
Это маленький приток компьютерных технологий и 3D-печати. Искусственный интеллект в моей отрасли пока не полностью заменил, но мы к нему обращаемся в сложных ситуациях. Например, на этапе лучевой диагностики находится определенная опухоль, мы не знаем, какой она локализации.
Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
Вы можете напечатать новые органы?
Александр Воробьев:
Не совсем так. В последние четыре года я занимаюсь реконструкцией крупных дефектов челюстно-лицевой области и шеи. При данных технологиях мы разрабатываем шаблоны, которые помогают нам брать трансплантаты у пациента и замещать дефект, который мы удалили, который был поражен опухолью.
Григорий Азаренок:
То есть не надо будет тратить деньги на замену зубов, вы их просто напечатаете.
Александр Воробьев:
Почти так.
Григорий Азаренок:
Побочные эффекты есть?
Александр Воробьев:
Это аутотрансплантаты, у пациента замещение собственной тканью, это лучше всего. Мы этим уже пользуемся. Никаких очередей нет, это оплачивается за счет государства. Эти операции происходят уже, можно сказать, рутинно.
Заменит ли искусственный интеллект журналистов – подробности здесь.