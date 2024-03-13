Новые органы на 3D-принтере? Вот как ИИ используют в белорусской медицине

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Александр Воробьев, младший научный сотрудник лабораторий онкопатологии головы и шеи с группой онкопатологии центральной нервной системы РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова:

Это маленький приток компьютерных технологий и 3D-печати. Искусственный интеллект в моей отрасли пока не полностью заменил, но мы к нему обращаемся в сложных ситуациях. Например, на этапе лучевой диагностики находится определенная опухоль, мы не знаем, какой она локализации.

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:

Вы можете напечатать новые органы?

Александр Воробьев:

Не совсем так. В последние четыре года я занимаюсь реконструкцией крупных дефектов челюстно-лицевой области и шеи. При данных технологиях мы разрабатываем шаблоны, которые помогают нам брать трансплантаты у пациента и замещать дефект, который мы удалили, который был поражен опухолью.

Григорий Азаренок:

То есть не надо будет тратить деньги на замену зубов, вы их просто напечатаете.

Александр Воробьев:

Почти так.

Григорий Азаренок:

Побочные эффекты есть?

Александр Воробьев:

Это аутотрансплантаты, у пациента замещение собственной тканью, это лучше всего. Мы этим уже пользуемся. Никаких очередей нет, это оплачивается за счет государства. Эти операции происходят уже, можно сказать, рутинно.