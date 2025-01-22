Азарёнок: Европарламент не признал выборы в Беларуси, зато в Украине демократия

Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

А буржуинство недовольно. Буржуинство грозит нам пальчиком, показывает язык и кряхтит свое мелкое «фе». Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте. Сначала вылез уже безработный бомж Mr. Блинкен – автор войны в Украине и геноцида в Газе – запретил нам ковыряться в носу. Не признал выборы, внимание, за три дня до начала голосования, чем очень повеселил председателя ЦИК.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

Но у Блинкена вообще-то прогресс. В прошлый раз во время единого дня голосования в 9 часов вечера, как только закрылись участки, начался подсчет голосов, он уже сделал заявление, что не признает выборы. Сейчас еще даже не начавшиеся выборы он прокомментировал, что тоже не признает. Я так понимаю, что люди натянули на себя корону, которую им никто не давал и не давал такого права – давать оценку и подвергать легитимности те органы власти, которые избираются в суверенных государствах.