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Почему белорусскую молодёжь не нужно заставлять голосовать на выборах? Мнение

22 января 2025 17:30
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Почему белорусскую молодёжь не нужно заставлять голосовать на выборах? Мнение-2

Евгения Войтехович, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Я являюсь членом избирательной комиссии. И если говорить про молодежь, про их заинтересованность в период досрочного голосования – просто повальный поток студентов. Я говорю сейчас про Несвиж, у нас Несвижский педагогический колледж имени Якуба Коласа.

Евгений Пустовой, политический обозреватель: 
А вот давайте сразу, открыто. Заставляли?

Евгения Войтехович:
Нет. Ребята сами приходят группами учебными либо же группой по интересам, голосуют активно. Был момент переговорить с ребятами, и они говорят: мы считаем, что мы сделали правильный выбор.

# Выборы # Президентские выборы # Евгений Пустовой # Государственная политика

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