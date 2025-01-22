Почему белорусскую молодёжь не нужно заставлять голосовать на выборах? Мнение

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Евгения Войтехович, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Я являюсь членом избирательной комиссии. И если говорить про молодежь, про их заинтересованность в период досрочного голосования – просто повальный поток студентов. Я говорю сейчас про Несвиж, у нас Несвижский педагогический колледж имени Якуба Коласа.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

А вот давайте сразу, открыто. Заставляли?

Евгения Войтехович:

Нет. Ребята сами приходят группами учебными либо же группой по интересам, голосуют активно. Был момент переговорить с ребятами, и они говорят: мы считаем, что мы сделали правильный выбор.