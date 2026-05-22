В Литве по подозрению в воздушной контрабанде задержаны 27 человек

Тот случай, когда 13 действительно оказалось несчастливой цифрой. Именно столько литовских полицейских и пограничников задержаны в рамках резонансного дела о метеошарах с контрабандой сигарет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь «прикурить» всем виновным в содеянном даст суд. Дело, которое сегодня гремит на всю Литву, продолжает обрастать подробностями.

В ходе масштабной спецоперации, которая была организована Бюро криминальной полиции Литвы и Генеральной прокуратурой Прибалтийского государства, были задержаны 27 человек. Детали преступных действий удалось выяснить в ходе более чем 70 обысков. Всего в настоящее время в досудебном расследовании фигурируют полсотни подозреваемых.

Общая стоимость арестованного имущества превышает 4 миллиона евро. Как выяснилось, члены организованной группы использовали зашифрованные средства связи и действовали в рамках заговора.