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В Литве по подозрению в воздушной контрабанде задержаны 27 человек

22 мая 2026 17:19
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Тот случай, когда 13 действительно оказалось несчастливой цифрой. Именно столько литовских полицейских и пограничников задержаны в рамках резонансного дела о метеошарах с контрабандой сигарет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь «прикурить» всем виновным в содеянном даст суд. Дело, которое сегодня гремит на всю Литву, продолжает обрастать подробностями.

В ходе масштабной спецоперации, которая была организована Бюро криминальной полиции Литвы и Генеральной прокуратурой Прибалтийского государства, были задержаны 27 человек. Детали преступных действий удалось выяснить в ходе более чем 70 обысков. Всего в настоящее время в досудебном расследовании фигурируют полсотни подозреваемых.

Общая стоимость арестованного имущества превышает 4 миллиона евро. Как выяснилось, члены организованной группы использовали зашифрованные средства связи и действовали в рамках заговора.

В Литве по подозрению в воздушной контрабанде задержаны 27 человек-2

Мариус Драудвила, заместитель генерального комиссара полиции Литвы:
В своей деятельности члены преступной организации использовали GPS-устройства, а также устройства зашифрованной связи, чтобы точно знать, где приземляются метеорологические зонды, где их забирать, затем доставлять на хранение и продавать контрабандные сигареты.

Расследование идет не только по делу о контрабанде и преступном сговоре, но и о враждебных действиях против государства. Речь идет о срыве работы международного аэропорта в Вильнюсе.

В Литве призвали изменить Конституцию, чтобы разместить в стране ядерное оружие.

# Международная политика # Новости Литвы

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