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Залоговая стоимость тары в Беларуси может составить около 20 копеек

20 ноября 2019 15:51
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Новости Беларуси. Как правило, во всех странах, где реализованы такие системы, она порядка 10 центов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авторы концепции считают, что внедрение депозитно-залоговой системы решит не только экологическую проблему, очевидна и экономическая составляющая. Высокие компенсации за сбор отходов: практически все вторсырье собирают через заготовительные пункты, то есть в контейнерах для раздельного сбора его оказывается очень мало, и это влияет на экономику коммунальных предприятий. Внедрение депозитной системы позволит снизить издержки при сортировке не менее чем на 30 %, что в принципе стимулирует уменьшение тарифов для населения по платежам за отходы.

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# Экология # общество # Наталья Надольская

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