Залоговая стоимость тары в Беларуси может составить около 20 копеек

Новости Беларуси. Как правило, во всех странах, где реализованы такие системы, она порядка 10 центов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авторы концепции считают, что внедрение депозитно-залоговой системы решит не только экологическую проблему, очевидна и экономическая составляющая. Высокие компенсации за сбор отходов: практически все вторсырье собирают через заготовительные пункты, то есть в контейнерах для раздельного сбора его оказывается очень мало, и это влияет на экономику коммунальных предприятий. Внедрение депозитной системы позволит снизить издержки при сортировке не менее чем на 30 %, что в принципе стимулирует уменьшение тарифов для населения по платежам за отходы.