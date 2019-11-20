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Испытание на профессионализм и мужество. Сотрудники спецподразделений сдавали экзамен на получение чёрного берета

20 ноября 2019 14:57
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Новости Беларуси. Сотрудники спецподразделений 20 ноября сдавали экзамен на получение черного берета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Испытание на профессионализм и мужество. Сотрудники спецподразделений сдавали экзамен на получение чёрного берета-1

На старт вышли 16 бойцов. Испытание на профессионализм и мужество выдержали 13 – теперь уже сотрудников ОМОНа. Самое сложное препятствие – марш-бросок. Через воду, едкий дым, окопы и пятикилометровую дистанцию прямиком на стрельбище.

Испытание на профессионализм и мужество. Сотрудники спецподразделений сдавали экзамен на получение чёрного берета-4

Это предпоследняя точка, где претендентов проверяют на меткость. На финише каждого ожидал импровизированный ринг. Бойцу нужно выдержать трех спарринг-партнеров.

Испытание на профессионализм и мужество. Сотрудники спецподразделений сдавали экзамен на получение чёрного берета-7

Испытание на профессионализм и мужество. Сотрудники спецподразделений сдавали экзамен на получение чёрного берета-9

Сергей Шабан, милиционер-водитель:
Было сложно. Готовились. Думал, будет немного полегче, но оказалось не так это и легко. Прошли, выступили, вроде сдал. Самым сложным был марш-бросок. Спарринги тоже нелегко, но вытерпели, прошли.

Испытание на профессионализм и мужество. Сотрудники спецподразделений сдавали экзамен на получение чёрного берета-12

У тех, кому сегодня не повезло, есть второй шанс. Побороться за право носить знак отличия сотрудники спецподразделений смогут через полгода.

# Армия Беларуси # общество # Сергей Шабан # Фотофакт

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