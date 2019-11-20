Коммунальные предприятия Минска полностью готовы к встрече холодов

Новости Беларуси. Коммунальные предприятия Минска сообщили о полной готовности к встрече холодов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Убирать улицы Минска от снега будут более 700 единиц специальной техники. Также готовы к работе 800 уборщиков территории. Вывозить снег будут на девять специальных площадок и снегоплавильный пункт. К новому сезону дорожники вооружились некоторыми техническими новинками.

Олег Лукашенко, заместитель генерального директора УП «Ремавтодор Мингорисполкома»:

В 2019 году приобретено 80 единиц техники. Сюда входят коммунально-дорожные машины, снегопогрузчики, трактора, на базе МТЗ-82 и 420-ый МТЗ. Это для подметания тротуаров проезжей части.

