Что делать газете в эпоху интернета? Семинар для журналистов прошёл под Минском

Новости Беларуси. Что делать газете в эпоху интернета? И есть ли шанс у местных СМИ выиграть борьбу за внимание зрителя и читателя? Ответы на эти вопросы 20 ноября искали участники специального семинара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главная тема – региональные СМИ в эпоху цифровизации. Дискуссию предварила тематическая выставка, которая еще раз подтвердила: сегодня поддерживать интерес аудитории возможно только с помощью интерактива. А это – качественное наполнение сайта и активное ведение социальных сетей.

Зоя Михновец, главный редактор Солигорского телевизионного канала:

У нас есть группа в социальных сетях. Если брать, наверное, в рамках республики, может быть, она и не такая большая. У нас 12,5 тысяч, мы за два года приросли в два раза. У нас активная работа ведется в соцсетях. Что радует – нас комментируют. Сейчас люди стали больше доверять.