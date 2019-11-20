Новости экономики за 20.11.2019

Новости Беларуси. Почему кредиты станут более доступными населению? Когда проездной билет можно будет пополнить через ЕРИП? Какой может быть залоговая стоимость тары, и почему российские туристы предпочитают отдых в Беларуси этой осенью? Деловой обзор в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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В МИНСКЕ ПОЯВЯТСЯ ТЕРМИНАЛЫ ДЛЯ ПОПОЛНЕНИЯ ПРОЕЗДНЫХ И ПОКУПКИ ТАЛОНОВ

Новые терминалы для пополнения электронных проездных и продажи талонов появятся в Минске уже в 2020 году. Возможно, их закрепят на столбах под электронными табло.