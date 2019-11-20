Новости экономики за 20.11.2019
Новости Беларуси. Почему кредиты станут более доступными населению? Когда проездной билет можно будет пополнить через ЕРИП? Какой может быть залоговая стоимость тары, и почему российские туристы предпочитают отдых в Беларуси этой осенью? Деловой обзор в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Беларуси ставка рефинансирования снизилась до 9 % годовых
В Беларуси на 16% увеличат расходы на инновации
В МИНСКЕ ПОЯВЯТСЯ ТЕРМИНАЛЫ ДЛЯ ПОПОЛНЕНИЯ ПРОЕЗДНЫХ И ПОКУПКИ ТАЛОНОВ
Новые терминалы для пополнения электронных проездных и продажи талонов появятся в Минске уже в 2020 году. Возможно, их закрепят на столбах под электронными табло.
С помощью таких устройств пассажиры смогут пополнять электронные проездные. Не исключено, что это можно будет сделать и через ЕРИП. Нужно будет выбрать необходимый проездной, которому будет присвоен специализированный код. «Минсктрансу» такая автоматизация процесса позволит свернуть работу 164 киосков.
Залоговая стоимость тары в Беларуси может составить около 20 копеек
РОССИЙСКИЕ ТУРИСТЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ ОТДЫХ В БЕЛАРУСИ ЭТОЙ ОСЕНЬЮ
Беларусь возглавила рейтинг популярных у российских туристов курортов СНГ для отдыха этой осенью. Чаще всего туристы осенью отдыхают на курортах озера Нарочь. Далее идут азербайджанский Нафталан, казахстанский Бурабай и армянский Джермук.
По данным составителей рейтинга, дешевле всего проживание, питание и лечение на оздоровительных курортах Беларуси: в среднем менее 3000 российских рублей в день или около 47 долларов. Осенний отдых в Азербайджане, Армении, Казахстане обойдется в среднем на 10 долларов дороже.