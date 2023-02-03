Зал ЛФК, бассейн, спальные корпуса. В Минске планируют расширить площадь учреждений соцобслуживания

Новости Беларуси. В Минске в 2023 году планируют расширить площадь отделений дневного пребывания для максимального охвата соцуслугами населения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Основной же упор делается на развитие стационарных учреждений. В частности, домов-интернатов. Так, весной планируют начать масштабную реконструкцию объекта на улице Ангарской. Будут построены новые корпуса дома-интерната для престарелых и инвалидов № 2. Что позволит расширить учреждение еще на 150 койко-мест. Запланировано пять очередей строительства. При этом отселять проживающих не планируют. А в Минском районе строится центр социальной адаптации и реабилитации для инвалидов «Росток».

Ольга Василевская, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Объект будет сдан в эксплуатацию в 2024 году. Это уникальный объект для системы социальной защиты Минска, который по итогу позволит нам принимать одновременно 150 людей, имеющих инвалидность, и предоставлять им услуги по социальной реабилитации. Объект включает в себя как спальные корпуса для проживания, так и зал ЛФК, бассейн и иные реабилитационные залы. Планируется, что там будут проходить реабилитацию инвалиды с курсом реабилитации 21 день.