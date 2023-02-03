«С детства хотел стать врачом». История доктора из Нигерии, который воплотил свою мечту в Беларуси

Новости Беларуси. По итогам 2022 года порядка 400 иностранных граждан получили лечение в Минском городском онкологическом центре, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Сегодня это одно из самых прогрессивных медицинских учреждений столицы. Здесь работают специалисты самого высокого уровня. Среди них и Нельсон Акпорхуархо родом из Нигерии. В Беларусь молодой человек приехал, чтобы воплотить в жизнь свою мечту – стать профессиональным врачом и спасать человеческие жизни. О непростом призвании и рабочих буднях нигерийца – наш корреспондент Дарья Седун.

Нельсон Акпорхуархо родился в Нигерии, 14 лет назад приехал учиться в Белорусский медуниверситет. Синеокая так полюбилась, что здесь решил остаться. И вот уже практически три года работает в Минском городском клиническом онкологическом центре.