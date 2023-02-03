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В Несвиже появился военно-патриотический клуб для школьников. Чему учат воспитанников?

03 февраля 2023 14:19
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Новости Беларуси. На базе несвижской школы № 1 открылся военно-патриотический клуб «Наследие». Его воспитанниками стали более 60 учащихся, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. На занятиях юноши и девушки изучают строевую, медицинскую и тактическую подготовку, обучаются приемам защиты. Помимо этого, в программе музеи и военные части.

Подробней в сюжете Марии Царикевич.

В Несвиже появился военно-патриотический клуб для школьников. Чему учат воспитанников?-1

Валерий Трояновский руководитель военно-патриотического клуба «Наследие». После выхода на пенсию решил передавать свои знания молодому поколению. Теперь делится опытом и обучает ребят. Программа у школьников насыщенная. Это не только посещение военных частей, подразделений МЧС. В ближайших планах – принять участие в игре «Зарница».

В Несвиже появился военно-патриотический клуб для школьников. Чему учат воспитанников?-4

Валерий Трояновский, руководитель молодежного военно-патриотического клуба «Наследие» Несвижской районной организации ОО «Белорусский союз офицеров»:
Мы планируем изучать историю своего города, своего района, потому что без прошлого нет будущего. Чтобы чем-то детей увлекать, я делаю проще – я кидаю им информацию. То, что их заинтересовало, я начинаю использовать.

В Несвиже появился военно-патриотический клуб для школьников. Чему учат воспитанников?-7

Подробнее в видеоматериале.

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# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Мария Царикевич # Валерий Трояновский # Татьяна Бирюкова # Виктория Тарапко # Захар Вашкевич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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