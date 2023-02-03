В Несвиже появился военно-патриотический клуб для школьников. Чему учат воспитанников?

Новости Беларуси. На базе несвижской школы № 1 открылся военно-патриотический клуб «Наследие». Его воспитанниками стали более 60 учащихся, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. На занятиях юноши и девушки изучают строевую, медицинскую и тактическую подготовку, обучаются приемам защиты. Помимо этого, в программе музеи и военные части. Подробней в сюжете Марии Царикевич.

Валерий Трояновский руководитель военно-патриотического клуба «Наследие». После выхода на пенсию решил передавать свои знания молодому поколению. Теперь делится опытом и обучает ребят. Программа у школьников насыщенная. Это не только посещение военных частей, подразделений МЧС. В ближайших планах – принять участие в игре «Зарница».

Валерий Трояновский, руководитель молодежного военно-патриотического клуба «Наследие» Несвижской районной организации ОО «Белорусский союз офицеров»:

Мы планируем изучать историю своего города, своего района, потому что без прошлого нет будущего. Чтобы чем-то детей увлекать, я делаю проще – я кидаю им информацию. То, что их заинтересовало, я начинаю использовать.