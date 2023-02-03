Белоруска сплела праздничный 3-метровый пояс к юбилею Минской области. Мастер-класс от рукодельницы

Новости Беларуси. Народный мастер Ирина Дернаковская к 85-летию Минской области сплела праздничный пояс почти в три метра длиной, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Ткачеством занимается около 10 лет. Любовь к древнему ремеслу передает и молодому поколению.

Ирина Дернаковская возрождает ткачество на Узденщине. И все внимание – белорусским поясам. Знает множество техник. Практикует с разными узорами. В ее коллекции больше сотни экземпляров. А к 85-летию Минской области подготовила необычный сюрприз – пояс с поздравительной надписью.

Ирина Дернаковская, народный мастер Беларуси:

Як можна майстру не прыйсці на такое мерапрыемства? Таму я з задавальненнем саткала 85 год Мінскай вобласці, прыгожа. Столькі ў нас гістарычных падзей здарылася за гэты час, таму не адзначыць гэту дату, свята, гэта было б няправільна.

Свой опыт Ирина Дернаковская активно передает детям. В Озерском сельском доме культуры работает по совместительству. Сама из Минского района, поэтому успевает дать мастер-класс и там, и здесь.

Подробности в видеоматериале.