«Зал геноцида» в подвале колледжа. Могилёвские учащиеся создали экспозицию с репликами знаменитых картин

Новости Беларуси. 11 апреля во всем мире отмечают Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Кажется, многое забылось, перетерлось в жерновах истории. Но только не для тех, кто прошел через ужасы фашистских застенков. Вспоминать те страшные события и через призму многих лет непросто. Но это нужно в первую очередь нам, чтобы подобные события больше никогда не повторились в человеческой истории.

Статистка, цифры и факты. Тысячи документов, может, и не несут той эмоциональной нагрузки, которой пронизаны рассказы последних очевидцев тех страшных событий. Чтобы раскрыть перед молодым поколением белорусов двери правды, взрослые готовы использовать разные ключи, говорить на понятном для них языке столько, сколько необходимо. Узников использовали как живое биологическое оружие. Ужасные подробности войны из секретных архивов.

Там были женщины и дети. И эта девочка была. Сперва велели им раздеться, затем к оврагу стать спиной.

«Зал геноцида», созданный в подвале Могилевского экономического промышленно-технологического колледжа, занимает всего несколько квадратных метров. Здесь трудно дышать. Но душат не стены, а картины. Все они выполнены руками учащихся. Это реплики на полотна серии «Цифры на сердце» известного белорусского художника Михаила Савицкого, который прошел весь ад немецких концлагерей. Спустя почти 30 лет после войны он напишет самые жуткие картины, где языком кисти расскажет о том, что пережил.

Мария Сутоличная, учащаяся Могилевского экономического промышленно-технологического колледжа:

«Побег» была одной из самых сложных моих работ, потому что нужно было передать эмоции людей. И это страшно, когда ты видишь трупы людей, которые тоже хотели сбежать, но их просто задавили. Прежде чем взять в руки краски, тогда еще первокурсница Альбина Грекова перечитала много литературы. Тема геноцида тронула девушку до глубины души. Говорит: писала не кистью, а сердцем.

Альбина Грекова, учащаяся Могилевского экономического промышленно-технологического колледжа:

Я рисовала, у меня просто дыхание замирало, когда я все это рисовала. Очень страшно. Вначале были видны эти трупы, и к концу я уже увидела эту картину, очень страшно было даже смотреть на нее. Я показывала ее своим родителям, моя мама чуть ли плакать не начала от этого страха и ужаса, который на картине нарисован.

Михаил Чех, преподаватель Могилевского экономического промышленно-технологического колледжа:

Учащимся, конечно, интересно сюда приходить, интересно черпать новую информацию, потому что визуально это можно увидеть, собрано в одном месте. Не нужно искать это из разрозненных источников, не нужно поднимать какие-то интернет-страницы, не нужно по факту открывать какие-то учебники, потому что здесь собраны выжимки того, о чем хотели сказать авторы этого музейного комплекса.