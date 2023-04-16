«Он и есть последняя крепость». Люди остались в Никольском монастыре, несмотря на регулярные обстрелы
Даже на Пасху чуда не произошло. А обстрелы продолжились. Ночью во время пасхального богослужения ВСУ выпустили по Донецку 20 ракет из «Градов», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Снаряды упали возле Спасо-Преображенского собора, в котором в это время проходила служба. Люди пытались укрыться в церкви. Некоторые просто ложились на землю. По последней информации, в результате атаки есть пострадавшие и погибшие. Обстрелы продолжились и рано утром. Также повреждены два детских сада.
Жителям Донбасса помогают справиться с ситуацией и белорусы. На неделе наши соотечественники побывали в Никольском монастыре, где расположена могила старца Зосимы. Еще 20 лет назад он предрек церковный раскол и войну в Украине. Добраться до этого места непросто. Дорога, село и сам Никольский монастырь под огневым контролем ВСУ. Бывает, что в день прилетает по сотне снарядов. Несмотря ни на что белорусы приехали в монастырь, чтобы поздравить местных жителей и монахов с праздником и передать жизненно необходимые лекарства, свечи и иконы.
Подробности в материале Людмилы Гладкой.
– Куда мы едем?
– В Никольский монастырь. Здесь могила старца Зосимы, который предрекал всю эту войну и раскол в Украине.
Дорога под огневым контролем ВСУ. Село обстреливается постоянно. Тут, бывает, по сотне снарядов в день ложится.
– Этот монастырь как будто бы последняя крепость.
– Он и есть последняя крепость. Он создавался как последняя крепость, как бы по пророчеству старца, как последняя крепость канонического православия. И сейчас действительно люди, которые здесь живут, монахи и уцелевшие миряне, которые перешли сюда, они укрываются за этими стенами, как за крепостью.
– Матушка, здравствуйте! Лекарства привезли – там, наверху, в машине. Из Беларуси.
– Храни вас Господь!
Заходи, заходи по-быстрому. Лучше не гуляй. Потому что они видят все. У них в основном двухсоткратные камеры стоят. Видят очень хорошо. Да и дронов хватает.
– В этих людях, мне показалось, есть что-то такое необъяснимое. Как понять, почему они не уходят, ведь могли уже эвакуироваться?
– Они считают, что если уйдут, то погаснет свеча. Что нельзя прекращать молитвенную жизнь. Вы заметили, в храме, в подвале, постоянно говорят шепотом. Как будто идет всеночная. Они считают, что если уйдут, то наступит конец. И готовы поэтому жить, страдать, умирать.