«Он и есть последняя крепость». Люди остались в Никольском монастыре, несмотря на регулярные обстрелы

Даже на Пасху чуда не произошло. А обстрелы продолжились. Ночью во время пасхального богослужения ВСУ выпустили по Донецку 20 ракет из «Градов», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Снаряды упали возле Спасо-Преображенского собора, в котором в это время проходила служба. Люди пытались укрыться в церкви. Некоторые просто ложились на землю. По последней информации, в результате атаки есть пострадавшие и погибшие. Обстрелы продолжились и рано утром. Также повреждены два детских сада.

Жителям Донбасса помогают справиться с ситуацией и белорусы. На неделе наши соотечественники побывали в Никольском монастыре, где расположена могила старца Зосимы. Еще 20 лет назад он предрек церковный раскол и войну в Украине. Добраться до этого места непросто. Дорога, село и сам Никольский монастырь под огневым контролем ВСУ. Бывает, что в день прилетает по сотне снарядов. Несмотря ни на что белорусы приехали в монастырь, чтобы поздравить местных жителей и монахов с праздником и передать жизненно необходимые лекарства, свечи и иконы.