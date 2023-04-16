Узников использовали как живое биологическое оружие. Ужасные подробности войны из секретных архивов

Новости Беларуси. 11 апреля отмечали Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Эта дата была выбрана не случайно. 11 апреля 1945-го в Бухенвальде произошло восстание узников, которое положило конец существованию этого страшного места, где было убито 56 тысяч заключенных. Всего через нацистские лагеря смерти прошло около 20 миллионов человек из 30 стран. При этом каждый пятый узник был ребенком. Эта дата особая и для нашей страны. На территории Беларуси нацисты организовали больше 260 лагерей смерти и мест массового уничтожения людей. Только в Озаричах содержалось больше 50 тысяч узников. Из них почти 16 тысяч были детьми. В этом лагере смерти впервые в мире фашисты массово применили бактериологическое оружие, заразив узников тифом. Эти люди должны были стать живым щитом на пути советской армии. Кажется, многое забылось, перетерлось в жерновах истории. Но только не для тех, кто прошел через ужасы фашистских застенков. Вспоминать те страшные события и через призму многих лет непросто. Но это нужно в первую очередь нам, чтобы подобные события больше никогда не повторились в человеческой истории. Юлия Мычка встретилась с бывшей узницей Озаричей.

Мы были в лесу, уже сидим. Потом как сегодня помню, как полетят немецкие самолеты, как станут строчить, так и убивали людей.

Стальные крылья с крестами разделили детство шестилетней Жени Гуревич на до и после. Все ужасы войны маленькой жительнице деревни Заболотье, что в Гомельской области, пришлось пережить в одиночку. К моменту, когда немцы пришли в ее деревню, девочка уже была сиротой. Мать умерла, а отец погиб на фронте. Но судьба приготовила ей жуткое испытание, имя которому Озаричи. Машина смерти была запущена в белорусском лесу рядом с деревней Озаричи. Здесь убивали холодом, голодом и болезнями. Лагерь был создан на болоте, чтобы избавиться от нетрудоспособного населения: калек, стариков, женщин и детей. Замысел чудовищный: мирное население должно было стать живым щитом и бактериологическим оружием против наступающих войск Красной армии. Немецкий самолет, на борту которого находились нацистские микробиологи, запустили процесс умышленного заражения сыпным тифом. У больных узников была дикая жажда. За сутки они съели в лагере весь снег.

Вместе с односельчанами по дороге смерти брела и маленькая Женя Гуревич. Осколки детских воспоминаний – это дикие крики, растоптанные дети под колесами немецких машин, колючая проволока. А еще цепкая память ребенка запомнила звуки. Под сводами неба в разных концах лагеря раздавались голоса матерей и детей, потерявших друг друга в пути. Дорога в Озаричи навсегда разлучила Евгению Гуревич с трехлетней сестрой. Время полностью стерло родные черты, а вот боль утраты – нет.

Евгения Гуревич, малолетний узник фашисткой неволи:

Сестры отца были тоже в Озаричах. Они все так говорили: ехала машина и собирала детей-сирот. Мы ее посадили в машину. Посадили – и по сегодня не знаю, лица не помню, какая она была. Лагерь «Озаричи» просуществовал всего 10 дней. Но за это время унес жизни 20 тысяч людей. Всего на территории нашей страны насчитывалось свыше 260 фабрик смерти, откуда не вернулись около полутора миллиона белорусов. Почти половина концлагерей были сосредоточены в Могилевской области. Про некоторые из них до сих пор известно не так немного. Например, свои Озаричи могли случиться на берегу Днепра в 1944 году под Могилевом. Здесь, на краю немецкой обороны, заложниками смертельного периметра стали 3 тысячи мирных белорусов.

Светлана Борисенко, начальник штаба историко-патриотического клуба «Виккру»:

Если бы не такое скоротечное наступление Красной армии, жители, в данном случае узники лагеря, они бы просто умерли от голода и заболеваний. Это действительно могли бы быть наши Озаричи, потому что планировалось непосредственно перед наступлением частей Красной армии узников инфицировать. «Зал геноцида» в подвале колледжа. Могилевские учащиеся создали экспозицию с репликами знаменитых картин.

Эти желтые папки не видели солнечного света десятки лет. В архиве фильтрационные дела хранятся, как ценные артефакты – при определенной температуре. Долгое время они молчали, но пришло время им заговорить. Прокуратора продолжает работу о геноциде белорусского народа.