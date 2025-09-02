Андроиды смогут заменить людей? Посмотрите, как в Китае создают суперсовременных роботов

Создание роботов – это круто? В чем корни этих технологий? Сфера услуг, промышленность – да везде, где угодно. Заменят ли роботы людей и что будет после того, как высокотехнологичные машины адаптируют для проживания в домах с человеком?
Создание роботов – это круто? В чем корни этих технологий? Сфера услуг, промышленность – да везде, где угодно. Заменят ли роботы людей и что будет после того, как высокотехнологичные машины адаптируют для проживания в домах с человеком?
Китай – лидер в производстве и внедрении роботов, в том числе андроидов. Как невообразимое будущее, которое когда-то описывали фантасты, в Поднебесной уже сегодня стало реальностью.
По какому пути мир будет двигаться дальше – смотрите в фильме «Вперед к новому!»