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Андроиды смогут заменить людей? Посмотрите, как в Китае создают суперсовременных роботов

02 сентября 2025 11:52
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Создание роботов – это круто? В чем корни этих технологий? Сфера услуг, промышленность – да везде, где угодно. Заменят ли роботы людей и что будет после того, как высокотехнологичные машины адаптируют для проживания в домах с человеком?

Андроиды смогут заменить людей? Посмотрите, как в Китае создают суперсовременных роботов-2

Китай – лидер в производстве и внедрении роботов, в том числе андроидов. Как невообразимое будущее, которое когда-то описывали фантасты, в Поднебесной уже сегодня стало реальностью.

По какому пути мир будет двигаться дальше – смотрите в фильме «Вперед к новому!»

# Искусственный интеллект # Технологии # Роботы

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