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Стартовал второй сезон общенационального проекта «Народная пятилетка»

02 сентября 2025 10:41
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В Беларуси стартовал второй сезон общенационального проекта «Народная пятилетка». Первое анкетирование, позволяющее узнать общественное мнение, уже опубликовано, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стартовал второй сезон общенационального проекта «Народная пятилетка»-2

Оно касается сферы образования. В последующем опросы на интернет-портале будут составляться в зависимости от внесенных предложений от белорусов. Сделать это можно на условиях абсолютной анонимности. Сайт не требует внесения персональных данных. Кроме того, на ресурсе можно будет ознакомиться с уже реализованными гражданскими инициативами.

Стартовал второй сезон общенационального проекта «Народная пятилетка»-4

Екатерина Речиц, аналитик Белорусского института стратегических исследований, руководитель Центра анализа гражданских инициатив «Народная пятилетка»:
На портале уже некоторые примеры реализованных инициатив мы разместили. Люди пишут, естественно, по самым злободневным вопросам, о том, что действительно их волнует. Это, например, и продление земельной амнистии, это Правила дорожного движения, система образования. То есть практически по любой тематике, даже можно сказать, абсолютно по любой тематике люди высказывают свои предложения, инициативы.

Этот проект ориентирован не только на внедрение предложений, инициатив в парламентскую деятельность и в законотворчество, но и на решение, принимаемое исполнительными органами власти как республиканского, так и местного уровня.

Этот проект достаточно молодой. Впервые интернет-портал стал доступен 28 октября 2024 года по инициативе штаба патриотических сил.

# Образование # Екатерина Речиц

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