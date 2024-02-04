В Дубае продолжается олимпиада спецназа – результаты белорусов

Наши силовики лучшие! Это подтверждают и результаты олимпиады спецназа. Из-за высокого уровня подготовки участников так называют чемпионат мира среди сил специальных назначений, который в эти дни проходит в Дубае, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

76 сильнейших дружин более чем из 70 стран, среди которых и белорусы. В состав нашей делегации впервые вошли две команды: мужская – бойцы Специального подразделения по борьбе с терроризмом «Алмаз» – и женская – сборная МВД. В программе соревнований нескольких этапов: тактические, штурмовые и спасательные операции, освобождение заложников, полоса препятствий.