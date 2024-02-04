Глава ЦИК: самому молодому кандидату в депутаты 23 года

Повышенные меры безопасности – сегодня отнюдь не блажь, а необходимость. Мы получаем сигналы о том, что против Беларуси готовятся провокации. Электоральные кампании для любого государства – это наиболее уязвимое время, чтобы расшатать ситуацию. Потому белорусские силовики на чеку. В целом избирательная кампания по выборам депутатов Палаты представителей и местных Советов проходит в штатном режиме. На неделе начался самый активный период – агитация, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

А в столичный избирком № 110, как и в другие, уже поступило немало звонков от избирателей. Чаще всего звонят пенсионеры. Их интересует информация о местах проведения голосования и сведения о кандидатах. На этом участке только в парламент баллотируется три, но это не абсолютный максимум в эту электоральную кампанию – будут бюллетени и с четырьмя претендентами на депутатское место.

Светлана Юреня, председатель окружной избирательной комиссии № 110 Минска:

Кандидаты в депутаты обращаются в окружную избирательную комиссию с заявлениями по регистрации своих доверенных лиц, а также представителей по финансовым вопросам. Кроме того, определены места уже решением Мингорисполкома для проведения массовых мероприятий с избирателями.

На 110 депутатских портфелей в Палате представителей претендует 265 кандидатов. Конкурс традиционно высокий. Наибольший интерес у потенциальных народных избранников вызывают депутатские кресла от столичных округов. В среднем три человека на место.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

Из них необходимо отметить. Граждане до 31 года, то есть так называемая молодежь – 10 претендентов. Самому молодому кандидату в депутаты 23 года. Четыре пенсионера выдвигаются. Самый возрастной – 66 лет.

Пока кандидаты знакомят избирателей со своей политической повесткой и предвыборной программой, правоохранители детально отрабатывают вопросы безопасности как на избирательных участках, так и на белорусских улицах. Сорвать электоральную кампанию не получится. Виновных найдут. Как нашли тех, кто был причастен к попытке срыва республиканского референдума 2022-го.