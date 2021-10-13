Закончили пить в пять утра, в семь сели за руль. Психиатр-нарколог рассказал, почему не существует остаточного алкогольного опьянения

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Валерий, скажите, пожалуйста, а кто опаснее за рулем: тот, кто выпил, либо тот, кто принял наркотики?

Валерий Мосенза, начальник отдела ГАИ Центрального РУВД Минска:

Вы знаете и тот, и другой является опасным, скажем так, участником дорожного движения. Невозможно сказать о том, что употреблять наркотические средства, садиться за руль либо в состоянии алкогольного опьянения – это глупости. И тот, и другой, как многие сотрудники называют… Алена Родовская:

Потенциальные убийцы, давайте так. Валерий Мосенза:

Потенциальные убийцы. Все верно. В таком состоянии управлять транспортом. Вот как многие, скажем так, приводят примеры – очень часто слышу при рассмотрении дел – «остаточное». Многие слышат где-то такое образное понятие – остаточное.

Алена Родовская:

Закончили пить в пять утра, в семь утра сели за руль. Валерий Мосенза:

Да, часто мы такое слышим. Но вместе с тем, люди в состоянии алкогольного опьянения. Напоминаю, нет такого термина, понятия «остаточное». Есть управление в состоянии алкогольного, либо наркотического опьянения. Поймите, проблема действительно насущная и довольно-таки серьезная. Алена Родовская:

Ужасная проблема на самом деле, которую никак не можем мы побороть.

Валерий Мосенза:

Мы часто сталкиваемся с теми проблемными ситуациями, когда родственники видят, что там отец, муж, супруга садится в состоянии алкогольного опьянения, не пресекая данное правонарушение. Были ситуации, когда, действительно, либо муж, либо супруга... Доходило то того, что, муж видел, что супруга садится в состоянии алкогольного опьянения, набирали по телефону 102. Передавали информацию, что их родственник движется и управляет автомашиной в состоянии алкогольного опьянения. Не от того, что где-то они не любят. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

А от того, что наоборот очень сильно любят. Валерий Мосенза:

Все верно. И они действительно благодарны. Потом люди приходят. Да, понимают то, что они привлекаются: административная ответственность довольно-таки серьезная, лишаются права управления. Но вместе с тем, человек остается в живых. Алена Родовская:

Надо же понимать, что лучше пускай у него права заберут, чем он собьет человека, а потом еще и машину конфискуют.

Наталья Надольская:

Если говорить о степени опьянения за рулем, мне кажется, всегда люди находятся в состоянии торга: «Вот я выпью полбутылочки пива, через два часа сяду за руль, ведь я полный». Или наоборот: «Я худая, подожду какое-то время». Сергей, наверное, вы поясните, насколько уместен этот торг, и какая доза алкоголя не меняет сознание? И все-таки можно через какое-то время, учитывая массу тела, сесть за руль? Или это торг?

Сергей Ломоть, врач психиатр-нарколог:

Это скорее действительно торг, эмоциональный торг. Потому что, в любом случае, этиловый спирт, этанол – это яд для нашего организма. То есть, любой научный источник вам скажет, что этиловый спирт – это яд. Наталья Надольская:

Google же показывает вот эти таблицы: выпил пива – можно за руль через шесть часов, выпил вино – через восемь.

Сергей Ломоть:

Все правильно. Это именно то, как выводится из организма алкоголь. То есть многие люди, большинство, так скажем, употребляют. Они используют эти таблицы, используют алкотесты. Да, пожалуйста, человек может выпить, как говорится, пятницу-субботу-воскресенье. Ну, если он закончит в воскресенье в пять утра и сядет в семь утра за руль, и скажет: «Я себя прекрасно чувствую». Это субъективная точка зрения. Есть клиническая картина. Алена Родовская:

Это ловушка.