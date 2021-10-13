Некоторые препараты должны быть доступны для всего населения. Как проходит контроль цен на лекарства?

Новости Беларуси. В Беларуси под особым контролем остаются цены на лекарства. Парламентарии по всей стране продолжают проверять стоимость на отечественные и импортные препараты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Беларуси под особым контролем остаются цены на лекарства. Парламентарии по всей стране продолжают проверять стоимость на отечественные и импортные препараты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Депутаты проводят мониторинг формирования стоимости. И такие проверки – это вопрос не только ценообразования, но и анализа самых востребованных лекарственных средств в период пандемии. В наших аптеках дефицита нет, причем на каждый зарубежный препарат есть белорусский аналог.
Марина Ильина, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Наша прямая задача – чтобы был доступ к качественным лекарственным препаратам. На сегодня с февраля существует 50 наименований препаратов, доступ к которым должен быть организован для всего населения, то есть цены на которые не должны повышаться. Каждый месяц мы проводим мониторинги, и они проходят не только в Минске. Сенаторы со всех регионов посещают аптеки – не только государственные, но и частные, потому что понимаем, что социальная значимость сегодня доступа лекарственных средств очень важная.
Отметим, что за необоснованное повышение стоимости предусмотрена ответственность. Число подобных нарушений сокращается.