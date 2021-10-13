В 2021 году количество несчастных случаев на пожарах возросло на 20%. МЧС о причинах гибели людей

Анатолий Долголевец, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Мы анализируем составляющие по гибели людей. Прежде всего, социальный фактор часто гибнут безработные люди. Употребляющие спиртные напитки. Мы уберем, как в математике, один из этих факторов, и уже не получается гибели. Поэтому прежде всего хотелось обратить внимание еще раз – думайте, что делаете. И заботьтесь о своих престарелых родителях, родственниках и прежде всего детях. Дети не виноваты в ошибках взрослых. У нас дети в этом году, к сожалению, рост гибели людей на пожарах. Это ошибка взрослых.