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В 2021 году количество несчастных случаев на пожарах возросло на 20%. МЧС о причинах гибели людей

13 октября 2021 12:05
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Новости Беларуси. Перегруз электросетей, перекал отопительных печей, эксплуатация неисправного газооборудования, неосторожность при курении. С наступлением холодов увеличивается риск бытовых пожаров и отравлений угарным газом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2021 году количество несчастных случаев на пожарах возросло на 20%. МЧС о причинах гибели людей-1

С начала 2021 года в Беларуси количество несчастных случаев возросло на 20 %. Сотрудники МЧС и заинтересованные ведомства неголословно напоминают о правилах безопасности в осенне-зимний период.

В 2021 году количество несчастных случаев на пожарах возросло на 20%. МЧС о причинах гибели людей-4

Анатолий Долголевец, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Мы анализируем составляющие по гибели людей. Прежде всего, социальный фактор часто гибнут безработные люди. Употребляющие спиртные напитки. Мы уберем, как в математике, один из этих факторов, и уже не получается гибели. Поэтому прежде всего хотелось обратить внимание еще раз – думайте, что делаете. И заботьтесь о своих престарелых родителях, родственниках и прежде всего детях. Дети не виноваты в ошибках взрослых. У нас дети в этом году, к сожалению, рост гибели людей на пожарах. Это ошибка взрослых.

В 2021 году количество несчастных случаев на пожарах возросло на 20%. МЧС о причинах гибели людей-7

Как отмечают спасатели, по-прежнему наибольшее количество пожаров происходят в частном секторе. До конца октября в стране продлится акция «За безопасность вместе». Спасатели призывают граждан не оставаться сторонними наблюдателями и устранять замеченные нарушения.

# МЧС Беларуси # общество # Анатолий Долголевец # Фотофакт

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