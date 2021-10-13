Рисунки песком и робототехника. Чем занимаются в центре методик дошкольного образования при Могилевском университете?

Новости Беларуси. Рисунки песком и на воде, робототехника, говорящие куклы и мультфильмы своими руками. В Могилевском государственном университете открыли центр методик дошкольного образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его основная цель – объединить науку с практикой, а также повысить качество профессиональной подготовки педагогов дошкольного образования. В центре много современных игрушек и методических комплексов, работа с которыми позволяет развивать сенсорное восприятие и моторику у малышей, а также раскрыть творческий потенциал ребенка. Для нового центра отдали целое крыло. Это несколько помещений с мобильными лабораториями для разного вида практических работ.

Ольга Прокофьева, заведующий кафедрой Могилевского университета им. А.А.Кулешова: Говорят, что тренажеров для гуманитариев нет, тем более для дошкольников. Но наука идет вперед, и интерактивные методы обучения действительно помогают студентам окунуться в естественную среду детского сада и через деловые, ролевые игры овладеть этими технологиями, профессиональными умениями и навыками, развить свою профессиональную мобильность и прийти на практику готовыми к реализации современного развивающего дошкольного образования.

Ксения Ананьева, студентка Могилевского университета им. А.А.Кулешова:

Этот центр оснащен современными технологиями, чтобы мы улучшили будущее наших деток, чтобы они, когда выпустятся из садика, покоряли вершины и у них было все замечательно в жизни.

В центре также планируется проводить образовательные курсы для педагогов, начнет работу клуб для родителей по вопросам разностороннего развития личности дошкольника.