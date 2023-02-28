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Редкая удача для наших краёв. Жители Беларуси могли наблюдать полярное сияние

28 февраля 2023 08:17
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Новости Беларуси. Красивое природное явление можно было наблюдать в некоторых районах Беларуси минувшей ночью. Небо над Гродно озарилось зелеными, фиолетовыми и алыми вспышками полярного сияния, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Редкая удача для наших краёв. Жители Беларуси могли наблюдать полярное сияние-1

Видео и фото в социальных сетях публикуют те, кому посчастливилось стать очевидцем этого невероятного природного великолепия. В наших широтах увидеть пляшущие в небе огни – редкая удача, ведь они больше характерны для северных областей. Лишь из-за интенсивной магнитной бури жители Гродно могли наслаждаться живописными видами.

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# Природные явления # общество # Фотофакт

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