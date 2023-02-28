Энергетики проверят состояние теплосетей при помощи авиации МЧС

Новости Беларуси. Частые полеты авиации МЧС можно будет наблюдать в предстоящие дни в небе над Минском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это связано с ежегодным мероприятием по диагностике тепловых магистралей. Энергетики проверят состояние коммуникаций с помощью специального оборудования, установленного на борту вертолета. Тепловизор помогает выявить различного рода повреждения, недостаточную теплоизоляцию на трубопроводах, затопление и другие дефекты. В соответствии с результатами обследования будет составлен план работ по устранению дефектов. Полеты будут проводиться в том числе в вечернее время, так как в это время прибор показывает наибольшую эффективность.