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Энергетики проверят состояние теплосетей при помощи авиации МЧС

28 февраля 2023 07:48
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Новости Беларуси. Частые полеты авиации МЧС можно будет наблюдать в предстоящие дни в небе над Минском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Энергетики проверят состояние теплосетей при помощи авиации МЧС-1

Это связано с ежегодным мероприятием по диагностике тепловых магистралей. Энергетики проверят состояние коммуникаций с помощью специального оборудования, установленного на борту вертолета. Тепловизор помогает выявить различного рода повреждения, недостаточную теплоизоляцию на трубопроводах, затопление и другие дефекты. В соответствии с результатами обследования будет составлен план работ по устранению дефектов. Полеты будут проводиться в том числе в вечернее время, так как в это время прибор показывает наибольшую эффективность.

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