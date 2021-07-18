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Может быть как 17 июля. В Беларуси на воскресенье объявлен оранжевый уровень опасности

18 июля 2021 11:55
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Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности объявили 18 июля синоптики в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Может быть как 17 июля. В Беларуси на воскресенье объявлен оранжевый уровень опасности-1

Не исключено повторение ситуации 17 июля, когда в некоторых регионах страны зной растворил ливень, причем не без последствий.

Может быть как 17 июля. В Беларуси на воскресенье объявлен оранжевый уровень опасности-4

Сообщения о ЧС в субботу поступали из разных уголков страны. Не обошлось без подтоплений, отключения электричества, падения деревьев на дороги. Больше всего досталось Гродно. Там за 20 минут выпало почти две декадные нормы осадков. Город на некоторое время был практически парализован.

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# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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