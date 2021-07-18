Может быть как 17 июля. В Беларуси на воскресенье объявлен оранжевый уровень опасности

Не исключено повторение ситуации 17 июля, когда в некоторых регионах страны зной растворил ливень, причем не без последствий.

Сообщения о ЧС в субботу поступали из разных уголков страны. Не обошлось без подтоплений, отключения электричества, падения деревьев на дороги. Больше всего досталось Гродно. Там за 20 минут выпало почти две декадные нормы осадков. Город на некоторое время был практически парализован.

Читайте также:

«Носимся по городу, чтобы каждому помочь». Водитель эвакуатора о последствиях ливня в Гродно

«Займет 7-8 дней». Владимир Караник о восстановлении моста после ливня в Гродно

Как сейчас выглядит мост в Гродно? Показываем результат сильного ливня