Как сейчас выглядит мост в Гродно? Показываем результат сильного ливня

Новости Беларуси. 17 июля в некоторых регионах страны зной смыл ливень, причем не без последствий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Больше всего досталось Гродно.

Из-за потопа не состоялось открытие нового моста через Неман. Водой размыло его укрепленные откосы, обочины вдоль дороги. Долгожданное событие пришлось перенести. Возникла угроза безопасности. Об этом было доложено Президенту.