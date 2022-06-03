Арбузы можно вырастить даже на подоконнике. Рассказываем, как это сделать, чтобы получить урожай

Валерия Яскевич, корреспондент:

Наш климат с каждым годом становится теплее, поэтому все больше теплолюбивых культур выращивают на участках. В том числе арбузы и дыни.

Мечислав Степуро, заведующий лабораторией технологических исследований РУП «Института овощеводства», доктор сельскохозяйственных наук:

У нас в Беларуси в основном практикуется способ выращивания через рассаду. Этот способ помогает продлить вегетацию и избежать повреждения заморозками. Очень важно не передержать посевной материал, чтобы не допустить отмирания корневой системы.

Мечислав Степуро:

Теряет свет, переходит в такой коричневый. Арбузы менее привередливые. В небольших объемах их можно вырастить даже дома на подоконнике. Главное – соблюдать температурный режим. Мечислав Степуро:

Подкармливать рассаду арбуза надо. Мы стараемся подкармливать именно содержащими удобрениями, которых в Беларуси достаточно выпускается. 100 граммов на ведро воды и подливаем под растения. Этого ведра хватает где-то на 10 кассет. Поливаем, когда 1-2 настоящих листа и потом уже когда 5, где-то за неделю до высадки в открытый грунт.

За дыней нужно ухаживать чуточку больше. Мечислав Степуро:

Дыню надо формировать. Допустим, вы посадили растения, рассада имеет 5-6-7 листьев, вы должны ее ограничить, главный этот стебель, на четыре листа: отрезать основную часть, оставить на главном стебле четыре листа. Из пазух пойдут плети. Как пошли плети, вы оставляете плеть с 2-3 листами. И вот уже пойдет третий порядок. И вы оставляете там 2-3 листа. Из него, тоже ограничивайтесь, тоже пойдут плети – это уже плети, на которых будут цветки женского типа цветения, будут плоды.

Не допускайте момента, когда все порастет лианами, из-за них урожай может принести меньше плодов, чем ожидалось. Мечислав Степуро:

Арбуз прекрасно идет в открытом грунте. Плети разложили, их даже можно приколоть к почве скобками или даже взять с веток сучки. Для того чтобы эти плети, когда большие ветры, не скручивало их в трубу. Этот способ дает дополнительную корневую систему, и они плетями укрепляются. Лучший рост идет и плодообразование. В период взращивания важно помнить о причине отмирания плодов, и кроется она в низком содержании элементов подпитки.

Мечислав Степуро:

Система правильного питания дает где-то 55-60 % урожая. Если выполнять все по инструкции, то можно создать конвейер урожая: в июле, августе и сентябре собирать плоды и радовать себя. Ведь с собственной грядки вкуснее и полезнее.