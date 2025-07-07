Новости по тегу #Светлана Кравчук

64 года проходит туристско-спортивное соревнование «Белая Русь» среди учащихся учреждений общего среднего образования. 32 года – такие же соревнования для учащихся колледжей, и уже в 35-й раз будут проходить туристские соревнования для педагогов Минска.
Поисковая деятельность связана с открытием музеев в каждом учреждении образования города Минска. Она дает возможность находить новую информацию. Тем самым погружаться в научную работу и чувствовать сопричастность.
Мы предложили учащимся нашего города пять направлений по Минскому району. Разработали знаковые звездочки, которые должны перейти в те места, которые учащиеся посетят. Когда будут подведены итоги, мы надеемся, что 45 звездочек загорятся в пяти районах Минщины.
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