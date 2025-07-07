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Новости по тегу #Светлана Кравчук

Выяснили, чем современную молодёжь привлекают турпоходы
07 июля 2025 14:46

Выяснили, чем современную молодёжь привлекают турпоходы

Зачем школьники ищут артефакты времен Великой Отечественной – объяснила эксперт
07 июля 2025 14:43

Зачем школьники ищут артефакты времен Великой Отечественной – объяснила эксперт

Более 15 тысяч человек приняли в нём участие – о проекте «Звёздный поход» поговорили с экспертом
07 июля 2025 14:37

Более 15 тысяч человек приняли в нём участие – о проекте «Звёздный поход» поговорили с экспертом

В Минске стартовал конкурс «Столичный веломаршрут». Рассказываем, почему в нём стоит поучаствовать
14 декабря 2023 09:00

В Минске стартовал конкурс «Столичный веломаршрут». Рассказываем, почему в нём стоит поучаствовать

Загородные лагеря и оздоровление. Какие варианты летнего отдыха подготовили для школьников?
03 июня 2022 16:04

Загородные лагеря и оздоровление. Какие варианты летнего отдыха подготовили для школьников?