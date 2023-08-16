Лукашенко дал большое интервью известной украинской ведущей – видео выйдет уже 17 августа

Той самой, против которой в Украине заведено уголовное дело, введены санкции, а в 2020-м она входила в топ самых влиятельных женщин страны. Президент Беларуси, к слову, пообещал дать это интервью еще два года назад во время «Большого разговора». Диалог длился около двух часов. Основная тема – ситуация в Украине.

Диана Панченко, украинская ведущая: Александр Григорьевич, во-первых, спасибо, что пригласили. Отношения между Украиной и Беларусью переживают не лучшие времена. Но то, что вы согласились на этот разговор, уже вызывает надежду. Отдельно для зрителей скажу, что вы накануне сказали: «Никаких запретных вопросов, никаких запретных тем». За это отдельное спасибо.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это так, это общая формула отношений с теми журналистами, с которым ты разговариваешь, которых приглашаешь. В противном случае зачем встречаться?

Стоит отметить, что журналистов, которые хотят записать интервью с белорусским лидером, много. Впрочем, глава государства всегда открыт к такому формату разговора. Полная версия интервью Александра Лукашенко и Дианы Панченко выйдет завтра, 17 августа, на YouTube-канале журналистки.