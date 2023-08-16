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Лукашенко дал большое интервью известной украинской ведущей – видео выйдет уже 17 августа

16 августа 2023 16:35
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Новости Беларуси. «Никаких запретных вопросов, никаких запретных тем». Александр Лукашенко дал интервью известной украинской ведущей Диане Панченко.

Лукашенко дал большое интервью известной украинской ведущей – видео выйдет уже 17 августа-1

Той самой, против которой в Украине заведено уголовное дело, введены санкции, а в 2020-м она входила в топ самых влиятельных женщин страны. Президент Беларуси, к слову, пообещал дать это интервью еще два года назад во время «Большого разговора». Диалог длился около двух часов. Основная тема – ситуация в Украине.

Лукашенко дал большое интервью известной украинской ведущей – видео выйдет уже 17 августа-4

Диана Панченко, украинская ведущая:
Александр Григорьевич, во-первых, спасибо, что пригласили. Отношения между Украиной и Беларусью переживают не лучшие времена. Но то, что вы согласились на этот разговор, уже вызывает надежду. Отдельно для зрителей скажу, что вы накануне сказали: «Никаких запретных вопросов, никаких запретных тем». За это отдельное спасибо.

Лукашенко дал большое интервью известной украинской ведущей – видео выйдет уже 17 августа-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это так, это общая формула отношений с теми журналистами, с которым ты разговариваешь, которых приглашаешь. В противном случае зачем встречаться?

Стоит отметить, что журналистов, которые хотят записать интервью с белорусским лидером, много. Впрочем, глава государства всегда открыт к такому формату разговора. Полная версия интервью Александра Лукашенко и Дианы Панченко выйдет завтра, 17 августа, на YouTube-канале журналистки.

# Интервью Александра Лукашенко # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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