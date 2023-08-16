Лукашенко дал большое интервью известной украинской ведущей – видео выйдет уже 17 августа

Новости Беларуси. «Никаких запретных вопросов, никаких запретных тем». Александр Лукашенко дал интервью известной украинской ведущей Диане Панченко.
Новости Беларуси. «Никаких запретных вопросов, никаких запретных тем». Александр Лукашенко дал интервью известной украинской ведущей Диане Панченко.
Той самой, против которой в Украине заведено уголовное дело, введены санкции, а в 2020-м она входила в топ самых влиятельных женщин страны. Президент Беларуси, к слову, пообещал дать это интервью еще два года назад во время «Большого разговора». Диалог длился около двух часов. Основная тема – ситуация в Украине.
Диана Панченко, украинская ведущая:
Александр Григорьевич, во-первых, спасибо, что пригласили. Отношения между Украиной и Беларусью переживают не лучшие времена. Но то, что вы согласились на этот разговор, уже вызывает надежду. Отдельно для зрителей скажу, что вы накануне сказали: «Никаких запретных вопросов, никаких запретных тем». За это отдельное спасибо.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это так, это общая формула отношений с теми журналистами, с которым ты разговариваешь, которых приглашаешь. В противном случае зачем встречаться?
Стоит отметить, что журналистов, которые хотят записать интервью с белорусским лидером, много. Впрочем, глава государства всегда открыт к такому формату разговора. Полная версия интервью Александра Лукашенко и Дианы Панченко выйдет завтра, 17 августа, на YouTube-канале журналистки.