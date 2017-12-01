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Задерживают зарплату: что делать работнику?

01 декабря 2017 18:25
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Новости Беларуси. Каков порядок действий сотрудника в случае невыплаты зарплаты, рассказали в программе «Открытый разговор».

Кирилл Азаренко, главный правовой инспектор труда Минской областной профсоюзной организации работников агропромышленного комплекса:
В первую очередь, необходимо попробовать добровольно решить с нанимателем эту проблему. Но, если не получается, то он имеет право обратиться за защитой своих интересов в профсоюз, в инспекцию по труду, в прокуратуру.

И самый главный и эффективный способ – это в суд.

Единственное, что есть комиссия по трудовым спорам, которая в организации создаётся. И необходимо прежде, чем  идти в суд, обратиться в комиссию по трудовым спорам. 

Невыплата зарплаты: «Открытый разговор»

# общество # Работа в Беларуси # Кирилл Азаренко

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