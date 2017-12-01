Всемирный день борьбы со СПИДом: какие профилактические акции прошли в Минской области

Новости Беларуси. 1 декабря мир отмечает день борьбы со СПИДом. По этому поводу ряд профилактических акций прошел в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Их цель – рассказать людям о болезни, путях ее распространения и методы противостояния ей. До сих пор от СПИДа не нашли лекарств. Однако существующая терапия позволяет ВИЧ-инфицированному вести полноценную жизнь и не быть изгоем общества. Вот почему во Всемирный день борьбы со СПИДом напоминают о толерантном отношении к больным.

Но и сами ВИЧ-позитивные должны демонстрировать адекватное поведение: в нашей стране существует ответственность за умышленное распространение инфекции.

Александр Атаманчук, заведующий отделом профилактики ВИЧ/СПИД ГУ «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»:

Сегодня в Минской области зарегистрировано чуть более 3500 тысяч случаев ВИЧ-инфекции. Более 50 % приходится на Солигорский район, а также Слуцк, Борисов. Наиболее пораженные у нас ключевые группы риска – это потребители инъекционных наркотиков. Но в связи с тем, что распространение в основном происходит половым путем (более 70 %). Таким образом, у нас вовлекается в передачу ВИЧ-инфекции обычное население.