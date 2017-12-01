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Всемирный день борьбы со СПИДом: какие профилактические акции прошли в Минской области

01 декабря 2017 17:23
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Новости Беларуси. 1 декабря мир отмечает день борьбы со СПИДом. По этому поводу ряд профилактических акций прошел в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Всемирный день борьбы со СПИДом: какие профилактические акции прошли в Минской области -1

Их цель – рассказать людям о болезни, путях ее распространения и методы противостояния ей. До сих пор от СПИДа не нашли лекарств. Однако существующая терапия позволяет ВИЧ-инфицированному вести полноценную жизнь и не быть изгоем общества. Вот почему во Всемирный день борьбы со СПИДом напоминают о толерантном отношении к больным.

Всемирный день борьбы со СПИДом: какие профилактические акции прошли в Минской области -4

Но и сами ВИЧ-позитивные должны демонстрировать адекватное поведение: в нашей стране существует ответственность за умышленное распространение инфекции.

Всемирный день борьбы со СПИДом: какие профилактические акции прошли в Минской области -7

Александр Атаманчук, заведующий отделом профилактики ВИЧ/СПИД  ГУ «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»:
Сегодня в Минской области зарегистрировано чуть более 3500 тысяч случаев ВИЧ-инфекции. Более 50 % приходится на Солигорский район, а также Слуцк, Борисов. Наиболее пораженные у нас ключевые группы риска – это потребители инъекционных наркотиков. Но  в связи с тем, что распространение в основном происходит половым путем (более 70 %). Таким образом, у нас вовлекается в передачу ВИЧ-инфекции обычное население.

Всемирный день борьбы со СПИДом: какие профилактические акции прошли в Минской области -10

Способы диагностики СПИДа доступны. А с начала 2018 года в аптеках области появятся экспресс-тесты – специальные полоски для самостоятельного использования, которые обнаруживают вирус по слюне.

# общество # Фотофакт # ВИЧ/СПИД # Здоровье

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