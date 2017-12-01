Невыплата зарплаты: «Открытый разговор»

Новости Беларуси. Заплати зарплату и спи спокойно. Почему своя копейка бережёт чужой рубль? И где найти управу на начальника-должника? Это обсуждали в программе «Открытый разговор» с участием экспертов: заместителя начальника главного управления принудительного исполнения Министерства юстиции Республики Беларусь Светланы Снитко и главного правового инспектора труда Минской областной профсоюзной организации работников агропромышленного комплекса Кириллом Азаренко

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