С 9 декабря в Минской области заработают рождественские ярмарки

Новости Беларуси. Праздник наступает. На Минщине стартует сезон рождественских и предновогодних ярмарок, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В каждом райцентре столичной области с 9 декабря ждут покупателей на «большой базар». Для создания соответствующего настроения будут организованы выступления артистов и мастер-классы ремесленников.