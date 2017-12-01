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3 месяца «за спасибо». История белоруски, которой не платили зарплату в мебельной фирме

01 декабря 2017 18:06
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Новости Беларуси. О случае невыплаты зарплаты рассказали в программе «Открытый разговор».

Светлана Бушило:
Когда уже обещания вышли из-под контроля, они стали типичными, как под копирку: «Это будет завтра, это будет через неделю, всё исправится».

В итоге перестаёшь верить в эти слова.

3 месяца «за спасибо». История белоруски, которой не платили зарплату в мебельной фирме-1


Она, вроде бы, уже и не верила, но, по-прежнему, ходила на работу. И честно трудилась.

3 месяца «за спасибо».

Светлана Бушило:
Нечем было заплатить за детский сад, даже было такое.

3 месяца «за спасибо». История белоруски, которой не платили зарплату в мебельной фирме-4

В мебельной фирме жительница Гродно Светлана Бушило проработала 10 лет. Сначала мастером в цеху, затем специалистом в офисе. Идти бы по карьерной лестнице вперёд, да сбилась с ног – ходить с протянутой рукой к начальству.
Светлана Бушило:
Понимаете, вроде, работаешь с отдачей, и добросовестно, и много – переработки были. И тут вот, когда денег этих нет, не получаешь, то, естественно, какой-то моральный надлом, всё-таки, происходит.

Жизнь без гроша заставила написать заявление на увольнение.

3 месяца «за спасибо». История белоруски, которой не платили зарплату в мебельной фирме-7

Но даже после разрыва трудовых отношений наниматель не компенсировал Светлане задолженность по зарплате.
Александр Шишко, главный правовой инспектор труда Гродненского областного объединения профсоюзов:
С данного предприятия обратилось порядка 10-ти работников, которые прекратили свою деятельность в данном предприятии, но выплаты соответствующие при увольнении не получили.

Рассчитаться с работниками фирме, всё же, придётся. Теперь с директором-должником общаются профсоюзные юристы. Уже начались и первые выплаты.

Ситуацию комментируют эксперты: подробности в видео 

Невыплата зарплаты: «Открытый разговор»

# общество # Работа в Беларуси

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