3 месяца «за спасибо». История белоруски, которой не платили зарплату в мебельной фирме

Новости Беларуси. О случае невыплаты зарплаты рассказали в программе «Открытый разговор». Светлана Бушило:

Когда уже обещания вышли из-под контроля, они стали типичными, как под копирку: «Это будет завтра, это будет через неделю, всё исправится». В итоге перестаёшь верить в эти слова.



Она, вроде бы, уже и не верила, но, по-прежнему, ходила на работу. И честно трудилась.

3 месяца «за спасибо». Светлана Бушило:

Нечем было заплатить за детский сад, даже было такое.

В мебельной фирме жительница Гродно Светлана Бушило проработала 10 лет. Сначала мастером в цеху, затем специалистом в офисе. Идти бы по карьерной лестнице вперёд, да сбилась с ног – ходить с протянутой рукой к начальству.

Светлана Бушило:

Понимаете, вроде, работаешь с отдачей, и добросовестно, и много – переработки были. И тут вот, когда денег этих нет, не получаешь, то, естественно, какой-то моральный надлом, всё-таки, происходит.

Жизнь без гроша заставила написать заявление на увольнение.

Но даже после разрыва трудовых отношений наниматель не компенсировал Светлане задолженность по зарплате.

Александр Шишко, главный правовой инспектор труда Гродненского областного объединения профсоюзов:

С данного предприятия обратилось порядка 10-ти работников, которые прекратили свою деятельность в данном предприятии, но выплаты соответствующие при увольнении не получили.