Задействуют пять полигонов. Военные Беларуси и России приступают к основному этапу проверки сил реагирования

Новости Беларуси. Союзная сила. Военные Беларуси и России приступают к основному этапу проверки сил реагирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 10 февраля начинается совместное учение «Союзная решимость». Для его проведения задействуют пять полигонов.

Напомним, это не внезапные маневры. Об учении еще в конце 2021 года договорились Александр Лукашенко и Владимир Путин.

Основные цели – проверка боеспособности армий, современной техники и вооружения на деле.

Виктория Ходосок, СТВ:

Конечно, никто не скрывает, что это и вынужденная реакция на абсурдное поведение Украины, где заявляют о готовящемся вторжении России и, разумеется, военной активности НАТО у границ Союзного государства.