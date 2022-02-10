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Задействуют пять полигонов. Военные Беларуси и России приступают к основному этапу проверки сил реагирования

10 февраля 2022 07:26
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Новости Беларуси. Союзная сила. Военные Беларуси и России приступают к основному этапу проверки сил реагирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 10 февраля начинается совместное учение «Союзная решимость». Для его проведения задействуют пять полигонов.

Задействуют пять полигонов. Военные Беларуси и России приступают к основному этапу проверки сил реагирования-1

Напомним, это не внезапные маневры. Об учении еще в конце 2021 года договорились Александр Лукашенко и Владимир Путин.

Основные цели – проверка боеспособности армий, современной техники и вооружения на деле.

Виктория Ходосок, СТВ:
Конечно, никто не скрывает, что это и вынужденная реакция на абсурдное поведение Украины, где заявляют о готовящемся вторжении России и, разумеется, военной активности НАТО у границ Союзного государства.

Задействуют пять полигонов. Военные Беларуси и России приступают к основному этапу проверки сил реагирования-4

Проводимые военные мероприятия демонстрируют Западу сплоченность Беларуси и России, а также показывают нашу готовность в любую минуту защищать свою независимость.

Задействуют пять полигонов. Военные Беларуси и России приступают к основному этапу проверки сил реагирования-7

Учение продлится до конца следующей недели. По окончании маневров российские военные вернутся в пункты постоянной своей дислокации.

«Невозможно совершить никакой противоракетный маневр». Как к «Союзной решимости» готовится дивизион ПВО? Читайте здесь.

# Военные учения # общество # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Виктория Ходосок # Фотофакт

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