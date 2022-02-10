Курсантка Университета гражданской защиты МЧС: «Наталья Кочанова является примером для подражания»

Новости Беларуси. Об истинных ценностях, патриотизме, конституционной реформе и фейках. Эти темы обсудила Наталья Кочанова с курсантами Университета МЧС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встречи в таком формате – хорошая форма для диалога. Это отметила спикер верхней палаты парламента.

Маргарита Гаврутикова, курсант Университета гражданской защиты МЧС:

Здесь собрались лучшие курсантки нашего Университета. Мы сюда приехали как и от Союза женщин, так и пообщаться с Натальей Ивановной. Наталья Кочанова является примером для подражания, и мы понимаем, что нам есть к чему стремиться. Мне очень интересно узнать, какие же все-таки уроки она почерпнула из студенческой жизни и как они ей помогли в дальнейшем, на что мне обратить внимание.