Прямой эфир

Курсантка Университета гражданской защиты МЧС: «Наталья Кочанова является примером для подражания»

10 февраля 2022 07:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Об истинных ценностях, патриотизме, конституционной реформе и фейках. Эти темы обсудила Наталья Кочанова с курсантами Университета МЧС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встречи в таком формате – хорошая форма для диалога. Это отметила спикер верхней палаты парламента.

Курсантка Университета гражданской защиты МЧС: «Наталья Кочанова является примером для подражания»-1

Маргарита Гаврутикова, курсант Университета гражданской защиты МЧС:
Здесь собрались лучшие курсантки нашего Университета. Мы сюда приехали как и от Союза женщин, так и пообщаться с Натальей Ивановной. Наталья Кочанова является примером для подражания, и мы понимаем, что нам есть к чему стремиться. Мне очень интересно узнать, какие же все-таки уроки она почерпнула из студенческой жизни и как они ей помогли в дальнейшем, на что мне обратить внимание.

Подробнее о том, как прошла встреча, читайте здесь.

# Государственная политика # общество # Наталья Кочанова # Маргарита Гаврутикова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Наталья Кочанова встретилась с курсантами Университета МЧС. Говорили об истинных ценностях, патриотизме и фейках
10 февраля 2022 07:08

Наталья Кочанова встретилась с курсантами Университета МЧС. Говорили об истинных ценностях, патриотизме и фейках

На патриотическом конгрессе в Минске обсудят вопросы референдума. Форум состоится 12 февраля
10 февраля 2022 06:39

На патриотическом конгрессе в Минске обсудят вопросы референдума. Форум состоится 12 февраля

Леонид Заяц встретился с коллективом БНБК. Говорили о предстоящем референдуме и будущем Беларуси
10 февраля 2022 06:33

Леонид Заяц встретился с коллективом БНБК. Говорили о предстоящем референдуме и будущем Беларуси