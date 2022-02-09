«Невозможно совершить никакой противоракетный маневр». Как к «Союзной решимости» готовится дивизион ПВО?

Переговоры России с Западом по гарантиям безопасности соответствуют интересам ОДКБ. Об этом заявил генеральный секретарь организации Станислав Зась на конференции в Москве. Обеспокоенность в последнее время вызывает военная активность НАТО у западных границ Беларуси, что создает угрозу не только Союзному государству, но и всей ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подразделения армии России вошли во взаимодействие с радиотехническими войсками Беларуси, откуда в том числе смогут получать информацию о воздушной обстановке. Вместе с системами ПВО большой дальности работают зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1». Обеспечивая прикрытие, они могут вести стрельбу как по воздушным, так и по наземным целям в любое время суток и вне зависимости от погодных условий.