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«Невозможно совершить никакой противоракетный маневр». Как к «Союзной решимости» готовится дивизион ПВО?

09 февраля 2022 10:41
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Переговоры России с Западом по гарантиям безопасности соответствуют интересам ОДКБ. Об этом заявил генеральный секретарь организации Станислав Зась на конференции в Москве. Обеспокоенность в последнее время вызывает военная активность НАТО у западных границ Беларуси, что создает угрозу не только Союзному государству, но и всей ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Невозможно совершить никакой противоракетный маневр». Как к «Союзной решимости» готовится дивизион ПВО?-1

Подразделения армии России вошли во взаимодействие с радиотехническими войсками Беларуси, откуда в том числе смогут получать информацию о воздушной обстановке. Вместе с системами ПВО большой дальности работают зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1». Обеспечивая прикрытие, они могут вести стрельбу как по воздушным, так и по наземным целям в любое время суток и вне зависимости от погодных условий.  

«Невозможно совершить никакой противоракетный маневр». Как к «Союзной решимости» готовится дивизион ПВО?-4

Михаил Урсов, командир зенитного ракетного дивизиона:  
Проводим тренировки по отражению удара условного противника с имитированными пусками ракет. На управлении данной кабины может находиться до 12 пусковых установок. Одновременно обстреливать до шести воздушных объектов. Главное преимущество комплекса – дальность поражения воздушных объектов – до 400 километров. Любая аэродинамическая цель – это самая легкая мишень для нашего зенитно-ракетного комплекса. Невозможно совершить никакой противоракетный маневр.  

На четырех аэродромах и пяти полигонах. Военные учения «Союзная решимость» стартуют 10 февраля (подробнее здесь).  

# Военные учения # общество # Михаил Урсов # Фотофакт

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