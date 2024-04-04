«Вокруг чисто». Как белорусы относятся к труду работников ЖКХ?

Чистота – это не только залог здоровья. Чистота – настоящий бренд Беларуси. О том, почему мы любим свою страну за ее чистоту и что заставляет удивляться иностранцев, пересекающих нашу границу, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:
Как вы считаете, ценится ли сегодня труд работника ЖКХ? Не в буквальном смысле, что он стоит, а реакция на этот труд все-таки со стороны минчан, гостей, жильцов домов. Потому что нередко критике подвергается работа жилищно-коммунального хозяйства, наверное, не только с точки зрения того, что что-то не успели, а то, что между тем, что сделано и уже кем-то испорчено, проходит какое-то время.
Ольга Гарбуз, заместитель директора по воспитательной работе СШ № 191:
Мне кажется, ценится. Можно судить, утром выходя из подъезда, когда вокруг чисто, убрано. Ты видишь людей, которые уже с утра пораньше встали, всегда говорят спасибо. У нас так принято. Приходишь, чисто вокруг, на рабочем месте – это очень приятно.
Юрий Святокум:
Видели ли картину, когда папа своему ребенку говорит: «Ты куда бросил? Ты не видишь, что чисто?»
Ольга Гарбуз:
Скорее, я видела картину, когда говорят: «Не бросай, не сори». Когда папа учит: «Не очень хорошо, что ты делаешь». Если папа сам нигде ничего не выбросит просто так мимо урны, малыш точно так же не сделает этого никогда.