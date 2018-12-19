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Задать юридический вопрос и официально обсудить законопроект: как работает Национальный правовой интернет-портал Беларуси

19 декабря 2018 08:10
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С 1 февраля правовой форум станет официальной площадкой для обсуждения проектов нормативных актов. Национальный правовой интернет-портал Беларуси – единственный в стране, где собраны все правовые решения, которые принимались в Республике Беларусь.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – директор Национального центра правовой информации РБ Евгений Коваленко.

Задать юридический вопрос и официально обсудить законопроект: как работает Национальный правовой интернет-портал Беларуси-1

В каком формате проходит обсуждение правовых вопросов?

Евгений Коваленко, директор Национального центра правовой информации РБ:
Форум работает на достаточно демократичной основе. И любой заинтересованный гражданин, будь то юрист или представитель субъектов хозяйствования, любой иной активный участник гражданского общества, либо лицо, которое просто столкнулось с каким-то вопросом и ищет на него правовое решение, может обратиться так же, как и на любом другом традиционном форуме в Интернете, со своим вопросом на одну из площадок нашего форума.

Сейчас у нас порядка 6 тысяч различных тем, которые подразделяются как по отраслям права, так и по иным критериям. Каждый заинтересованный может найти ответ на свой вопрос. Нужно отметить, что у нас около 10 тысяч участников обсуждения таких правовых вопросов. Из них менее 10% это профессиональные юристы. То есть наш форум сейчас представляет собой не только узкоспециальную площадку, но и открытую платформу для активного общения, обсуждения каких-то юридических вопросов.

Задать юридический вопрос и официально обсудить законопроект: как работает Национальный правовой интернет-портал Беларуси-4

Из основных задач его является обсуждение ещё подготавливаемых проектов, нормативных правовых актов. И именно с 1 февраля следующего года, когда вступает в силу закон «О нормативных правовых актах», форум приобретает официальный статус площадки для обсуждения проектов.

# Право # общество # Евгений Коваленко

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