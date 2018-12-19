Акция «Наши сердца – детям» продолжается в Минске. Кого поздравят 19 и 20 декабря

Новости Беларуси. 19 декабря гостей ждут в республиканском детском кардиологическом центре «Хирургия», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Маленьких пациентов посетят представители Белорусского детского фонда.

Акция «Наши сердца – детям» продолжается в Минске. Она запомнится ребятам театрализованными представлениями с песнями, танцами, конкурсами и, конечно, Дедом Морозом и Снегурочкой.

20 декабря гостей встретят в городской клинической больнице скорой медицинской помощи.

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